元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が29日、自身のインスタグラムを更新。元フジテレビでフリーアナウンサーの永尾亜子（32）とのツーショットを公開した。「久しぶりのあこさん」とつづり、永尾アナとの顔を寄せ合う仲良し2ショットを公開。「2枚目は数年前の写真」と数年前とのビフォーアフターを披露した。久慈アナは17年にフジテレビに入社。永尾アナは16年にフジテレビに入社しており、1学年先輩にあ