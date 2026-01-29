サンライズとカラーの共同制作の「ガンダム」シリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』。29日には『Blu-ray＆DVD＆ディスクレスパッケージ発売記念上映会』が都内で行われ、鶴巻和哉監督と榎戸洋司氏（シリーズ構成・脚本）が登壇した。【写真】真剣…熱く語る鶴巻和哉監督『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、2025年1月公開の『劇場先行版』が興行収入35.2億円を突破する大ヒットを記録した。同年4月から全12話で放