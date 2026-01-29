世界陸連の独立監視部門「インテグリティー・ユニット（ＡＩＵ）」は２９日、ドイツの円盤投げ選手ヘンリク・ヤンセン（２７）とスティーブン・リヒター（２２）、フランスの中距離走者のオーロール・フルーリー（３２）に対して、賭博に関連して制裁を科したと発表した。プレスリリースによるとヤンセンとリヒターには３カ月の出場停止処分、フルーリーには６カ月の出場停止（いずれも２０２５年９月１日から）と３０００ユー