1月29日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が３年日記をスタートすることを報告した。 -「1日1日を大切に」- 最近、時間の進み方が早くなってきたという菅井。そんな状況に危機感を覚え、「1日1日を大切にしたい」と思い立ち、今年から「3年日記」