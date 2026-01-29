DJIは1月29日、カメラ用スタビライザーの新製品「DJI RS 5」を発表した。縦位置動画撮影にも対応する、プロの利用を見込んだ製品。被写体を認識するためのスマートトラッキングモジュールを搭載し、人物や車などを認識して強力に追従できるようにした。最大3kgまでのカメラに対応しながら、本体を約1.46kgと軽量に仕上げた。価格はオープンで、予想実売価格はDJI RS 5単体モデルが68,860円、RS 強化型スマートトラッキングモジュー