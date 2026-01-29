巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が２９日、米国から来日した。先発ローテーションの柱として期待される身長２０１センチ、体重９４キロの超大型右腕。ファンから呼ばれたい愛称を問うと、少し悩んでから「チャック」と笑顔で答えた。理由については「ファーストネームが『チャールズ』だから。そこからチャックというふうにチーム内で呼ばれていた」と明かした。