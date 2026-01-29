義姉も義妹もいい人で、関係性も悪くないと感じていた紀子さん。でも、同居をきっかけに卑怯者扱いされるとは、思ってもみなかったそう。今回のことをきっかけにふたりの隠していた本音を知ってしまい、安易に同居を決めたことを心底後悔することになっていくのです…。＞＞【まんが】義実家は誰のもの!?