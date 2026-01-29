Number_iの平野紫耀さん（29）、神宮寺勇太さん（28）、岸優太さん（30）にインタビュー。29歳を迎えた平野さんが抱負を語りました。また、神宮寺さん、岸さんも2026年にチャレンジしてみたいことを明かしました。■平野紫耀さんの誕生日に恋愛ソング発売「どういうLOVEなのか考察してもらいたい」平野さんの誕生日でもある1月29日に新曲『3XL』を発売したNumber_i。平野さんがプロデュースし、ピュアな恋心を表現した歌詞が特徴