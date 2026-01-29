衆院選を巡る読売新聞社の序盤情勢調査の結果で、単独過半数（２３３）をうかがう勢いが伝えられた自民党は２９日、緊急通達を発出して引き締めを図った。立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合は伸び悩みが明らかになり、党名の浸透などを急いでいる。高市首相（自民総裁）は同日、兵庫県姫路市のＪＲ姫路駅前でマイクを握り、「まだまだ序盤、非常に厳しい情勢だ」と支持を呼びかけた。自民は、陣営の緩みを警戒しており