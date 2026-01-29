松嶋菜々子主演の社会派痛快エンターテインメントドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』から、「ザッコク」メンバーを深掘りするスピンオフドラマ『おコメの休日』が誕生。本日1月29日（木）から、大地真央主演の第1弾「飯島作久子編」の独占配信がスタートした。さらに、第2弾・佐野勇斗主演の「笹野耕一編」の配信も決定している。東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国