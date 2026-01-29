1月29日未明、新潟市中央区で店舗兼住宅などを焼く火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。県内では1月に入り火事が相次ぎ、計7人が亡くなっています。この時期はストーブによる火災が増えることから消防が注意を呼びかけています。激しい勢いで燃え上がる炎。複数の建物に燃え広がり消防による放水が続きます。火事があったのは新潟駅から西に600メートルほど離れた住宅街の一角です。〈近くの住民〉「炎