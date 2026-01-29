（東京中央社）台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）の李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）は28日、東京ビッグサイトで同日に始まった国際ナノテクノロジー総合展・技術会議（ナノテック2026）の台湾パビリオンを視察した。ナノテクノロジー分野における台日の今後の協力に大きな期待を寄せた。同処の報道資料によると、台湾パビリオンは国家科学・技術委員会が支援している。出展は22年目で、台湾の国立アカデミー「中央研