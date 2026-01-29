【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月6日に全国公開となる映画『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の完成披露上映会が、1月29日に東京・丸の内ピカデリー ドルビーシネマにて開催され、福山雅治が登壇した。 本作は、2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとして行われた福間雅治のフリーライブ『Great Freedom』を映画化した作品。長崎ス