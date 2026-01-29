２８日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」は、芸人界屈指の節約芸人特集が放送された。ザブングル加藤とサバンナ・八木真澄が登場。吉本興業の営業出演回数ランク（営業−１グランプリ２０２５）で３連覇のジョイマン（１１４回）に次ぐ２位（９４回）となった八木は、テレビのレギュラーがなく、自由に全国を営業で回る極意などを語った。山内健司が営業力を武器にしてのギャラ交渉について聞くと、八木は「やめとい