「中国地区選手権競走・Ｇ１」（２９日、下関）中国地区選手権連覇を目指す渡辺和将（３５）＝岡山・１０３期・Ａ１＝が好スタートを切った。初日８Ｒをイン逃げで１着。２連対率４０％超エンジンを手にした新田泰章、海野ゆかり（ともに広島）がいても、枠の利を存分に生かして勝利をもぎ取った。「ダッシュから行くようなペラだったので、大幅に叩き変えました。ピット離れの雰囲気は良かったし、出足はそこそこ良くなりま