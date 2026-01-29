「中国地区選手権競走・Ｇ１」（２９日、下関）中国地区３支部で激闘を繰り広げるＧ１が２９日に開幕。初日１Ｒは井本昌也（２８）＝山口・１２０期・Ａ１＝がイン逃げで勝ち星をもぎ取った。今節の相棒は２連対率３２％の１１号機。このレースでは好素性機を手にした入海馨、村岡賢人（ともに岡山）がいて、一筋縄で収まりそうになかったが、井本があっさりのイン先マイで決着をつけた。２走目の８Ｒは枠なり５コースから