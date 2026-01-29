2月6日に全国公開となる『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光ずっとこの光につながっていたんだ』の完成披露上映会が、1月29日にて開催され、福山雅治が本作にかける想いや制作時のエピソードなどを明かした。【写真】福山雅治、ライブフィルム上映直後のファンと“熱い交流”！本作は、2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとして行われたフリーライブ「Great Freedom」を映画化した作品。長崎スタジ