◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）古馬Ｇ１の出走決定ルールが今年から変更された。最優先のレーティング上位出走枠が５頭から１０頭に拡大（ファン投票による春秋グランプリは除く）。続いて優先出走権保有馬で、出走決定賞金順の枠は少なくなり、優先権の価値はより高まる。１着馬にフェブラリーＳの道が開ける根岸Ｓ。地方馬サントノーレ（牡５歳、大井・荒山勝徳厩舎、父エピカリス