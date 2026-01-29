歌手で女優の早見優（５９）がステージの衣装ショットを公開した。２９日までにインスタグラムを更新。英語と日本語の二か国語で投稿した。「昨夜のステージルック ゴールド＆ブラックのドレス、そしてシンプルでエレガントなネイビーブルーのドレス。ステージの灯りの中で、優雅で心地よくいられるジュエリーとともに。」とつづり、胸元がVカットされた華やかなドレスショットを披露。首元にもV字のネックレスが輝いている。