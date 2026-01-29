世界のナベアツ（現・桂三度）とのお笑いコンビ「ジャリズム」を２０１１年に解散し、現在はピン芸人として活動するオモロー山下（５７）が、３５歳女性との結婚を発表した。自身のＸで２９日、「この度、結婚することになりました！私は５７歳なんですが、お相手は３５歳とお若く、私みたいな初老と人生を共にしてくれる聖母のような優しい方です。」と報告。「これからも芸人、投資家などさまざまなジャンルで頑張ってい