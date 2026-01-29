台湾プロ野球の味全からソフトバンクに加入した徐若熈（シュー・ルオシー）投手（２５）が２９日、福岡市内で入団会見を行った。会見には城島ＣＢＯも同席。最速１５８キロ右腕は、同じ台湾出身で、西武で通算１１７勝を挙げた郭泰源さんを超える活躍を見据えた。「なるべく直球で抑えたい」とこだわる投球スタイルと同じように、目標も強気だった。「基本は１０勝。自分の能力は１０勝以上もできると思う」。台湾出身の投手で