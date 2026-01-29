俳優・松嶋菜々子主演のテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。そのスピンオフとなるTELASAオリジナルドラマ『おコメの休日』飯島作久子編が、29日の本編第4話放送終了後から、TELASA（テラサ）で独占配信がスタートした。【写真】元宝塚スター2人と夢の共演を果たした大地真央東京国税局資料調査課《通称・コメ》内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室《通称・ザッコク》を舞台