お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二の妻でタレントの山口もえがママタレとオフショットを公開した。山口は２９日までに自身のインスタグラムに「ぽかぽか生放送でした♡」と書き出し、「ママ友３人ギャル曽根ちゃんと近藤千尋ちゃんと楽し過ぎました。笑またすぐ集まれますように！！」と３人で小顔ポーズをするショットなど仲睦まじい様子を見せた。この投稿には「もえさん、ぽかぽか出演楽しかったです」「可愛い」