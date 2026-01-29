第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会があす30日、毎日新聞大阪本社で行われる。明治神宮大会枠を含め一般選考30校、21世紀枠2校を選出する。昨秋の関東大会王者に輝いた山梨学院は選出が確実視されている。22年大会から4大会連続出場を果たしており、今大会に選出されれば関東地区では史上最長の5大会連続出場となる。これまで関東地区では桐生中が第16回大会〜19回大会、帝京