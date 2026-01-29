衆院選で物価高対策の争点として浮上した食料品の消費税減税を巡り、外食産業から懸念の声が相次いでいる。店内飲食の税率は１０％だが、食料品の現行の税率８％がなくなれば差が広がり、消費者の外食離れが進む可能性があるためだ。追い風となりそうなスーパーなど小売店でもシステム改修などの対応を余儀なくされ、影響は大きい。「（家庭で調理して食べる）内食との価格差が広がり、外で食事をする人が減ってしまう。閉店に