巨人は２９日、公式マスコットガールＶＥＮＵＳのメンバーとして２０２４年から活動する松崎さやがＳＨＡＲＰ台湾のＡＱＵＯＳスマートフォンの年間アンバサダーに起用されることになったと発表した。現役ＶＥＮＵＳが球団以外の会社商品のアンバサダーに起用されるのは初めて。今後はテレビＣＭやポスター、カタログ等のモデルとして活動するほか、台湾で行われる同社のイベントにも参加する予定だという。巨人はこれまで３軍