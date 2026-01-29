インド東部で致死率の高いニパウイルスの感染例が2件報告され、周辺国は空港の水際対策を強化しています。インド保健省によりますと、西ベンガル州で2025年12月以降ニパウイルスの感染者が2人確認されました。2人は医療従事者とみられています。保健省は27日、2人と接触した196人を検査した結果、全員が陰性だったと発表しました。WHO＝世界保健機関によりますと、ニパウイルスは主にコウモリや豚などから人に感染するとされていま