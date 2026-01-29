「NEWS」小山慶一郎の実姉で、料理研究家、タレントのみきママこと藤原美樹（45）が29日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後9・00）に出演。子供を東大に入学させる教育について語った。番組にはみきママの長男で東大2回生のはるとさんも登場。共演者に東大生を育てる秘けつを尋ねられたみきママは「弟（小山）の友達で、イケメンで東大生で弁護士さんの男性と（長男を）会わせたんです。そしたら“かっこいい！”ってなっ