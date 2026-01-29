“おにぎり”で、地域活性化を目指すという『おにぎりサミット2026』が27日、東京・八重洲で開催されました。イベントでは、名産品の試食ブースや具材の人気ランキングの発表など、“おにぎり”にまつわる様々な催しが行われるなか、特に好評だったのが、14の自治体それぞれの名産品を使った“ご当地おにぎり”です。参加者は「ご飯もやわらかくてすごくおいしいです」と話しました。岩手県陸前高田市は、かき、いくらなど三陸の海