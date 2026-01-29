台湾プロ野球の味全からソフトバンクに新加入した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が29日、福岡市内のホテルで入団記者会見に臨んだ。最速158キロを誇る将来性抜群の右腕は、1年目から2桁勝利をノルマに設定。その上で「3年後には（米国）大リーグに挑戦する姿を見せたい」と将来像を描いた。背番号「18」のユニホームに袖を通した徐は会見で「すごく楽しみ。ホークスというビッグファミリーで活躍できるよう頑張りたい」