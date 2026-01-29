福岡県警八女署は29日、八女の女性が持つ携帯に同日午前9時45分ごろ、大阪府警を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「詐欺の犯人を逮捕し4000万円を没収している。あなた名義の銀行カードもあった。あなたの住所、氏名、連絡先は〇〇で間違いないか。どこか一人になれる場所へ移動してほしい」などと言われる内容だった。