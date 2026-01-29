福岡県警小郡署は29日、小郡市希みが丘1丁目2番付近で同日午前8時15分ごろ、女性を見ながら下半身を触る不審者が目撃されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代前半、中肉、黒色伸びかけの短髪、黒色ダウンジャケット、灰色長ズボン、黒色手袋、眼鏡。