ルーフトップ・パークのイメージ（DeNA・京急電鉄提供）IT大手ディー・エヌ・エー（DeNA）などは29日、川崎市で記者会見し、傘下のバスケットボールBリーグ1部川崎の新本拠地として2030年の開業を目指して京急川崎駅付近で進めている新アリーナ建設プロジェクトについて、同年10月に開業予定と発表した。川崎の元沢伸夫会長は「30年のシーズン開幕に合わせて開業を予定する。ゴールをより明確にした」と述べた。街と調和した開