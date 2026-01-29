横浜ＢＣから１巡目で指名された日大の新井（右）＝東京都（花輪久写す）バスケットボールのＢリーグは２９日、今秋スタートの新１部「Ｂリーグ・プレミア」に向けた新人ドラフトを東京都内で初開催した。１巡目３位の横浜ＢＣは新井楽人（日大）を指名し、川崎は一人も指名しなかった。志望届は１０８選手が提出。１巡目１位のＳＲ渋谷は全米大学体育協会（ＮＣＡＡ）１部・北コロラド大の２０１センチのフォワード山崎一渉