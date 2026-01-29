大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗がメンバーで初日の出を見た様子を公開した。佐野は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「ニノなのに見てくださりありがとうございました！！紅白、ランニングＣＤＴＶの後に自転車で約３０キロ走り、初日の出を見てきました」と記し、メンバーの塩粼太智、山中柔太朗、曽野舜太、吉田仁人と初日の