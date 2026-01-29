モデルの倉本康子さんが警視庁上野署の一日署長を務め、アメ横商店街の飲食店にテーブルなどが路上にはみ出さないよう呼びかけました。モデル倉本康子さん「1分1秒を争う事態のときに（緊急車両が）通れない。そういう酒場で私はのんきに飲んでる場合ではないなと」きょう、警視庁上野署の一日署長を務めたのは、BS-TBSの「おんな酒場放浪記」にも出演しているモデルの倉本康子さんです。東京・上野のアメ横商店街では、近年、路