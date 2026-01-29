グラビアアイドル金丸紗希（23）が29日までにインスタグラムを更新し、バストを強調したセクシーショットを公開している。投稿した写真は、胸元が大きく開いた茶系ニットを羽織って前かがみポーズを撮影。ほかにも腕を上げてポーズをとり、バストの膨らみがはっきり分かる写真もアップ。金丸も「めっっっっっちゃ盛れた」とコメントするほど大満足のセクシーカットだ。ファンやフォロワーも「鬼盛れ」「デカくなりました？」「おっ