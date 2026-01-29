県内は山沿いを中心に大雪となっていて、各地で平年を上回る積雪となっています。除雪作業など屋外での活動で注意が必要なのが「落雪」です。時に命を落としかねない危険をはらんでいます。雪の壁が続く十日町市。（リポート）「十日町市に来ています。寄せられた雪は私の152センチの身長を超えるほど積もっていて見通しは悪いです」下校中の小学生を覆い隠すように積もる雪。十日町市の積雪は2メートル30センチを超え