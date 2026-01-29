柏レイソルは29日、新体制発表会を開催した。冒頭では栗澤僚一トップチームヘッドコーチと大谷秀和同コーチが登壇し、31日に行われるジェフユナイテッド千葉との伝統のプレシーズンマッチ・ちばぎんカップをPR。前座試合となるレジェンドマッチを戦うとあって、「本番前に必ず勝って勢いをつけたい」と声を揃えた。そしてリカルド・ロドリゲス監督と新加入選手が登場。就任1年目の昨季はリーグ2位とルヴァンカップ準優勝に導く