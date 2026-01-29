うちの嫁なんだから▶▶この作品を最初から読む最近、夫りょうたとの関係があまりうまくいっていないと感じている、妻まいこ。一人息子のはるとが3歳になったことをきっかけに、フルタイムのパートで働くことや家事の分担を相談しますが、夫は主婦を見下すような発言をするばかり。また、時折アポなしで訪れる義母という悩ましい存在も。保育園批判や孫催促など、価値観の異なる発言に我慢をしていたのですが…。主婦の