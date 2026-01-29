29日（木）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が、2026年度に開催される主要国内大会のスケジュールを発表した。 令和8年度の天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会は、都道府県ラウンドが4月から全国各地で行われる。9月のブロックラウンドを経て開催されるファイナルラウンドは、現時点で開催時期や開催地など詳細は未定だ。 高校バレーは、3冠と言われる大会の