入江昭さん日本出身者で初めて米歴史学会の会長を務めた米ハーバード大名誉教授の入江昭（いりえ・あきら）さんが27日、米国で死去した。関係者に入った連絡で分かった。91歳。東京都出身。高校卒業後の1953年に米国に留学し、61年にハーバード大大学院で博士号を取得。専攻は米外交史、国際政治学。シカゴ大教授やハーバード大教授を歴任し、88年には米歴史学会会長を務めた。外交における思想や文化の影響力を重視する手法