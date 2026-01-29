出産した女児の遺体を自宅に放置したとして、神戸市北区の母親（２４）が兵庫県警に死体遺棄容疑で逮捕された事件があり、母親から逮捕前に相談を受けていた熊本市の慈恵病院の蓮田健院長（５９）が２９日、県庁で記者会見を開いた。同病院は親が育てられない子どもを匿名で預かる「赤ちゃんポスト」を運営しており、蓮田院長は「逮捕の必要性はなかった」と県警に抗議した。県警によると、母親は２４〜２６日、自室に生後間も