東野幸治と渡辺翔太（ＳｎｏｗＭａｎ）がＭＣを務めるフジテレビ系「この世界は１ダフル★ミラノ・コルティナ五輪直前！１万人が選ぶ冬季五輪名場面ＳＰ」が２９日、放送された。スタジオゲストとして、松下奈緒、大沢あかね、やす子、河井ゆずる（アインシュタイン）とともに、小島凪紗（櫻坂４６）が出演。小島が「テニスを学生時代にやってて、全国大会にも（出場）。中学の時に」と明かすと、スタジオは一斉に「え〜っ？