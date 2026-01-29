公開中のアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、2月20日よりSCREENXとULTRA 4DXでも同時上映されることが決まった。さらに、SCREENX予告映像が解禁された。【動画】圧倒的没入感！『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』SCREENX予告「鬼滅の刃」史上初となるSCREENXとULTRA 4DXでの同時上映は、SCREENX22館、ULTRA 4DX4館にて行われる。SCREENXでしか見ることができない、三面スクリーン