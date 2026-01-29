巨人の郡拓也捕手（２７）が２９日、ジャイアンツ球場で自主トレを行った。今月は日本ハムでもチームメートだった松本と２年ぶりの合同自主トレを沖縄・伊江島で行った。厳しいトレーニングをこなした結果、昨年に比べてウエストが４センチ細い逆三角形ボディーを手に入れた。「いい方向にいっている」とプレー面での手応えも感じている。捕手登録だが内野も守れる万能プレーヤー。自主トレでは捕手と、遊撃以外の内野のポジ