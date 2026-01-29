SATOHと天のツーマンライブが3月21日、宮城・仙台FLYING SONにて開催されることが発表となった。独自の音楽性を高めるSATOHと、オルタナティヴでエモーショナルな天。それぞれのロックを掲げる2組によるツーマンはエネルギッシュな化学反応を生み出すはずだ。チケット一般発売は本日1月29日21:00からe+にて。■ツーマン企画＜SATOH×天＞3月21日(土)宮城・仙台 FLYING SONopen17:30 / start18:00チケット一般発売：1月29日(木)