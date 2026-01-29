人気ロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」のボーカリスト・野田洋次郎が俳優のリリー・フランキーとの旅の様子を公開した。２９日までに自身のインスタグラムを更新した野田。「今年も小倉にお邪魔しました。「ただいま」と言えて嬉しかった。」と書き始め、「初日から１０軒ハシゴしたり、楽しくて飲み過ぎたり、二日酔いでお寿司食べたり（お腹いっぱいで目の前の車海老と赤貝のお寿司断念したのを今も後悔、、泣リベンジした