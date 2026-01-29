小松島競輪場のG3「玉藻杯争覇戦in小松島」は初日を終えた。初日特選は脚をためていた山口拳矢（30＝岐阜）が最後方から豪快に捲って白星を挙げた。「みんな脚を使っていたので、そんなに前とは離れている感じはしなかった。余裕はありましたね」冷静な見極めと鋭い出脚が光った。2日目以降も注目したい。