1月28日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、ファッション誌の撮影時の苦労を明かした。【関連】乃木坂46井上和、ファンから借りたままになっているもの「長い間愛を伝えてくださった」女性ファッション誌「non-no」の専属モデルを務めている井上は、「今月もね、1月20日に3月号が発売されまして」「ってことは、今の時期、私たちnon-noモデルというかモデルさんたちは、春物の撮